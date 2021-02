È successo a Milano

Grave incidente stradale a Milano.

Un bambino di 7 anni è stato investito da un SUV.

Il piccolo stava attraversando sulle strisce pedonali.

A Milano, in via Carlo Dolci, stamattina alle 8, un bambino di sette anni è stato investito da un SUV. Il piccolo è stato portato in codice rosso al Niguarda per un trauma al torace e all’addome. Sono intervenuti ambulanza, automedica e vigili urbani. Lo ha fatto sapere l’Areu (Azienda regionale emergenza urgenza).

Tuttavia, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. Infatti, una volta giunto in ospedale il codice sarebbe stato declassato a ‘giallo’ e le condizioni del bambino non desterebbero particolare preoccupazione. Dopo l’impatto l’investitore si è fermato per prestare soccorso.

Dai primi accertamenti della Polizia locale il bambino sarebbe stato colpito dal SUV mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.