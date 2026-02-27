L’ipotesi: “Non appare una questione tecnica del tram”

È di 2 morti e 41 persone coinvolte il bilancio definitivo del deragliamento del tram 9 avvenuto in viale Vittorio Veneto, a Milano. Il secondo decesso è stato registrato poco dopo l’arrivo all’ospedale Niguarda.

L’impatto ha richiesto un imponente dispiegamento di mezzi di soccorso e il trasferimento dei feriti in diversi ospedali cittadini.

Il bilancio dei feriti e la distribuzione negli ospedali

L’Areu ha fornito un quadro dettagliato dei ricoveri:

1 paziente in codice rosso, ricoverato al Policlinico;

20 pazienti in codice giallo, così distribuiti:

6 al Fatebenefratelli

5 al Niguarda

4 al Policlinico

3 al San Carlo

2 al San Raffaele

18 pazienti in codice verde, di cui:

6 all’Istituto clinico Città Studi

5 al San Carlo

3 al Sacco

3 al Policlinico

1 al Niguarda

I pazienti in codice verde sono stati trasferiti sia con mezzi Areu sia con due pulmini della Protezione Civile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti 21 mezzi Areu: 3 automediche, 1 auto infermieristica, 13 ambulanze, 3 mezzi di coordinamento maxiemergenze e 1 furgone Areu.

Le vittime

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto sul posto, ha confermato il bilancio: “Due morti, uno era un passante e l’altro un passeggero a bordo del tram, un residente di Abbiategrasso, italiano del 1966, e un immigrato di cui non ho ancora indicazioni”.

La seconda vittima è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sulla dinamica, il primo cittadino ha escluso al momento un guasto del mezzo: “Non appare una questione tecnica del tram, è molto legata al conducente”.

Il tram coinvolto sarebbe un mezzo di nuova generazione: “È un mezzo nuovo, l’autista è molto esperto, in servizio da solo un’ora, quindi non in straordinario”, ha precisato Sala.

Un elemento considerato rilevante riguarda una fermata saltata poco prima dell’incidente: “La cosa un po’ particolare è che è stata saltata una fermata, e quindi aggiunge un elemento di più a quello che è successo”.

Il sindaco ha aggiunto che non risultano lavori sui binari: “Assolutamente no. Ci sono molti video, la dinamica abbastanza chiara: il tram arrivava in velocità, ripeto, la cosa strana è che salta la fermata prima”.

Lo scambio e la manovra mancata

Secondo quanto ricostruito sul posto, il tram avrebbe deviato verso sinistra rispetto alla direzione di marcia perché lo scambio dei binari era orientato in quella direzione.

Il conducente (che è in ospedale, in buone condizioni) avrebbe dovuto modificare l’orientamento per proseguire dritto. “Perché non l’ha fatto?”, ha osservato il sindaco, sottolineando che saranno le indagini a chiarire ogni aspetto.