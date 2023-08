A Milano

La vita di un uomo ecuadoriano di 38 anni è stata sconvolta quando ha scoperto il tradimento della moglie. Inoltre, l’amarezza è aumentata perché stato immediatamente allontanato dalla casa che condivideva con la consorte, che apparteneva ai suoceri. Questa doppia delusione è stata troppo difficile da sopportare. È accaduto a Milano e lo racconta Fanpage.

Un Drammatico Passo

Senza sapere dove andare o cosa fare, il 38enne ha preso una decisione drastica: si è recato in Questura e si è autodenunciato. In questa confessione agli agenti, ha rivelato di nascondere una notevole quantità di cocaina nel suo appartamento, che era destinata ad un’altra persona in cambio di compenso. Sorprendentemente, non era un atto di vendetta contro la moglie, ma una scelta estrema causata dal senso di impotenza e disperazione che lo aveva travolto.

La Scoperta

Gli agenti hanno agito in seguito alla denuncia dell’uomo e si sono recati nell’appartamento. Nonostante la confessione sembrasse incredibile, la scoperta ha confermato i suoi dettagli. Uno zaino contenente ben 700 grammi di cocaina è stato trovato e immediatamente posto sotto sequestro. Questo ha portato alla sua immediata incarcerazione.