Punti vendita aperti a Trapani, Forte dei Marmi e Milano

Dopo il successo raggiunto in Italia e all’estero con il luxury brand MODES, Leonardo Carpinteri sta riscuotendo un grande seguito anche in un nuovo ambito, che fino a poco tempo fa non aveva ancora contemplato: quello del kidswear ovvero della moda per bambini. I punti vendita MiniModes aperti a Trapani, Forte dei Marmi e Milano sono dedicati interamente ai più piccoli ma le collezioni Modes Kids si possono trovare adesso anche online, nello shop ufficiale del brand.

MiniModes: il concept dedicato alla moda bimbo

MiniModes: è così che Leonardo Carpinteri ha deciso di chiamare il nuovo concept dedicato interamente alla moda bimbo e bimba. Chiaramente ispirato a MODES, introduce un modo del tutto nuovo ed originale di vivere il luxury fashion nell’ambito del kidswear e, a giudicare dal grande successo che stanno riscuotendo gli store di Milano, Trapani e Forte dei Marmi, Carpinteri ha fatto centro anche questa volta! MiniModes vuole presentarsi in modo completamente differente dalla classica boutique per bambini e porsi piuttosto come uno spazio in cui vivere un’esperienza che ingloba cultura, stile di vita, passione per la moda a 360°.

Le stesse collezioni di capi proposte all’interno di MiniModes non si limitano alle grandi firme come Burberry e Balenciaga ma contemplano anche designer emergenti tutti da scoprire. La filosofia, insomma, è la stessa che ritroviamo in tutti i punti vendita MODES: non pura esposizione di collezioni d’alta moda ma un’ accuratissima selezione operata personalmente da Carpinteri per assecondare i propri clienti e proporre loro un qualcosa di nuovo, non visto, meno banale.

MiniModes Milano: il successo dello store per bambini

In occasione del lancio di MiniModes, nello spazio espositivo di ben 200 metri quadri, era stata allestita la “Foresta dei Libri” a cura di Corraini Edizioni, che aveva lasciato molti clienti, grandi e piccoli, a bocca aperta. Una cascata di volumi scendeva dal soffitto del negozio proprio a voler richiamare la filosofia di MiniModes, legata non solo all’ambito della moda ma anche a quello della cultura, della scoperta e della creatività.

MiniModes: gli altri negozi per bambini

Quello di Milano non è stato il primo MiniModes in assoluto, perché un punto vendita in linea con questo nuovo concept era già stato inaugurato a Trapani e Forte dei Marmi, dove lo spazio espositivo è più piccolo e raccolto ma l’attenzione ai dettagli e ai particolari di design si nota comunque in modo forte e chiaro.

Leonardo Carpinteri ha però dichiarato di non volersi limitare a questi tre negozi per bambini, perché le sue intenzioni sono quelle di portare MiniModes in molte altre località italiane e persino all’estero. D’altronde il successo di questi store dedicati al kidswear non si è fatto attendere e non ci sarebbero ragioni per fermarsi proprio adesso.