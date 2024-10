Lia Paiva denuncia l'uso del vape nella morte del figlio Diego Serginho

In un toccante video su Instagram, Lia Paiva, moglie dell’ex calciatore del Milan Serginho, ha raccontato la tragica morte del loro figlio Diego, avvenuta lo scorso 7 agosto a soli 20 anni. Il giovane ha perso la vita a causa di una infezione batterica che, partita da un brufolo sulla spalla, si è diffusa in tutto il corpo, causando una setticemia. Nonostante iniziali segnali positivi di guarigione, il sesto giorno le condizioni di Diego sono peggiorate con un collasso polmonare fatale.

Il ruolo del vape nella tragedia

Secondo Lia Paiva, l’utilizzo della sigaretta elettronica da parte del figlio avrebbe giocato un ruolo chiave nella sua morte. Nel video, la madre ha denunciato come il vape abbia compromesso gravemente i polmoni di Diego, rendendoli incapaci di reagire durante il trattamento dell’infezione. “Quando vi diciamo che il vape uccide, lo diciamo perché uccide davvero”, ha affermato Lia Paiva mostrando le lastre dei polmoni del figlio per dimostrare i danni causati dal fumo elettronico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diego Santos (@d.santospaiva)

L’appello contro il vape

Lia Paiva ha concluso il suo messaggio lanciando un appello contro l’uso del vape, sottolineando come la dipendenza da questo dispositivo possa avere conseguenze devastanti. “Buttatelo!”, ha esclamato nel video, mostrando il momento in cui ha gettato via la sigaretta elettronica. Nonostante il batterio fosse la causa primaria del decesso, secondo la madre l’uso del vape ha avuto un impatto determinante nella tragedia.