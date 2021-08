La storia dell'americana Nita Marie

Una modella di OnlyFans sostiene che si spoglia online perché è quello che «Dio vuole che faccia» e ritiene di avere una missione divina per consentire ad altre donne di abbracciare la propria sessualità. Lo racconta LadBible.com.

Nita Marie, originaria del Colorado, negli Stati Uniti, dice di avere scoperto il Cristianesimo quando aveva solo nove anni e ha fatto un sogno su Gesù.

Tuttavia, man mano che cresceva, ha scoperto che la sua versione di Cristo e di Dio non si adattava perfettamente alla Bibbia, quindi ha esplorato una relazione ‘personale’ con Gesù.

Nita Marie ha spiegato: «La Bibbia è stata scritta in un periodo in cui alle donne non era permesso di leggere o di scrivere. Credo che sarebbe molto diverso se le donne potessero prendere parte alla Scrittura».

Ma, a proposito del suo lavoro, Nita ha acoperto che alcuni dei suoi amici Cristiani erano tutt’altro che tolleranti: «Quando ho cominciato a fare la modella avevo molti amici e parenti cristiani che mi evitavano. Tuttavia, ho chiesto a Dio se voleva che continuassi e la risposta è stata sempre sì. Sto aiutando donne e uomini ad avere relazioni sane con il sesso e il loro corpo».

«Sono così felice di star seguendo questo percorso in modo da poter continuare a costruire una comunità sicura e amorevole per le altre donne nel mondo che vogliono fare le modelle per gli adulti», ha continuato.

La donna crede che il Cristianesimo sia gestito dal patriarcato e sopprima la sessualità delle donne che non è quello che Dio vuole.

E ancora: «La storia di Maria, che è vergine ed è impregnata da Dio, pone le basi per tutte le donne che si vergognano del loro desiderio di sesso e/o del loro bisogno di sesso. Per me, la sessualità è una parte enorme della mia Fede, è un dono che Dio ci ha fatto per sperimentarlo con altre persone in cui entrambe le parti sono consensuali».

«La fede cristiana disapprova il desiderio di fare sesso e goderselo. Molte persone provano ancora vergogna per la sessualità, in particolare le donne cristiane. Voglio far sapere a donne e uomini che non c’è niente di sbagliato nell’abbracciare la propria sessualità ed essere religiosi. Tutto inizia amando se stessi e confidando che quando hai un desiderio per il sesso è giusto e salutare chiederlo».