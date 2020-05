È successo a Modena

Dramma a Modena, in Emilia – Romagna. Un uomo di 73 anni, originario di Orvieto, è morto dopo essere rimasto schiacciato tra la portiera della propria auto e il guardrail.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di stamattina, martedì 20 maggio, all’angolo tra via Emilia Ovest e via Rametto, in un’area di pertinenza dello scalo merci di Marzaglia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco per estrarre il cadavere.

Stando a quanto ricostruito, l’auto, una Jaguar di colore blu dotata di cambio automatico, è stata parcheggiata sulla via, che non ha sbocchi su altre strade, nell’area di pertinenza dello scalo merci. Però, scendendo dell’abitacolo, probabilmente l’uomo non avrebbe attivato il sistema manuale di frenatura del mezzo. Il veicolo, posteggiato nelle vicinanze del vicino guard-rail, posizionato sul lato sinistro, avrebbe così proseguito la corsa per alcuni metri in direzione della barriera metallica.

È emerso che il conducente avrebbe provato a rientrare a bordo per fermarne la marcia ma proprio durante questa operazione sarebbe rimasto schiacciato tra la carrozzeria della Jaguar e le lamiere del guard-rail. A chiamare i soccorsi, alcune persone e un collega dell’uomo presenti sul posto.

In corso accertamenti per approfondire la dinamica dell’incidente.