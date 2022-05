È successo a Modena

Un uomo di 43 anni, originario di Modena, è stato operato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara dopo avere riportato una lacerazione dello stomaco. L’intervento, che gli ha salvato la vita, è durato tre ore.

Il 43enne ha raccontato di avere prima partecipato a una grigliata con gli amici, con birra annessa. Poi, una pizza in famiglia e, infine, acqua frizzante e due cucchiai interi di bicarbonato per digerire. La vicenda è stata riportata dal Resto del Carlino di Modena.

L’uomo si è recato all’ospedale emiliano dopo avere avvertito fortissimi dolori la sera di Pasquetta, intorno alle 22.50. I medici avevano immediatamente ipotizzato una pancreatite acuta. Successivamente è emersa una perforazione gastrica.

L’equipe dei chirurghi d’urgenza, guidati da Micaela Piccoli, ha eseguito una resezione gastrica subtotale, poi il paziente è stato trasferito in terapia intensiva. La dott.ssa Piccoli ha spiegato: “Occorre prestare grande attenzione all’alimentazione, non solo alla quantità di cibo che si ingerisce, ma anche a che alimenti si mischiano. Nel caso specifico, infatti, l’ingestione di grandi quantità di bicarbonato di sodio, con lo stomaco disteso, pieno di aria, cibo e liquidi, è un fattore importante per la rottura gastrica, perché provoca il rilascio di centinaia di millilitri di gas, in meno di tre minuti . Nel nostro caso, oltre allo stomaco ripieno di cibo, il bicarbonato è stato assunto con bevanda gassata. Questo tipo di perforazione è rara ma, se non diagnosticata velocemente, ha un alto tasso di mortalità (75%)”.

Dopo il primo intervento, per l’uomo c’è stato anche un secondo intervento per il posizionamento di una digiunostomia di alimentazione. E dovrà sottoporsi a una terza operazione per la ricostruzione dello stomaco.

Il diretto interessato ha raccontato di aver avvertito “una sorta di esplosione, una forte pressione a livello dello stomaco, come se ci fosse stata una lacerazione. Ho capito subito che era successo qualcosa di grave”.