È successo al Motor Valley Fest

Un meccanico della Gestione sportiva della Ferrari è stato coinvolto in un incidente poco dopo le 13 di oggi, sabato 3 luglio, a Modena, nell’ambito della manifestazione del Motor Valley Fest.

La SF70H, l’ultima monoposto del Cavallino rampante, ha urtato il meccanico fermo in una curva sulla pista allestita per l’occasione al Parco Novi Sad, denominata Arena Motor Valley.

L’uomo è stato soccorso dagli operatori sanitari che, dopo le prime medicazioni, lo hanno caricato in ambulanza per trasferirlo al pronto soccorso. Il meccanico non è in pericolo di vita. La manifestazione è stata interrotta.

I meccanici della Ferrari sono accorsi sul luogo dell’incidente, nei pressi del parcheggio del Pala Molza di Modena, pochi istanti prima di una esibizione. La monoposto, infatti, stava eseguendo alcuni giri di prova, prima di effettuare una esibizione e un pit-stop davanti al pubblico in tribuna.

Si è appreso che al meccanico è stato amputato il piede destro. L’uomo di 45 anni è stato ricoverato in ortopedia all’ospedale civile di Baggiovara, con una prognosi di 40 giorni.