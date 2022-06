La vicenda di Soliera (Modena)

Monica Santi è la babysitter che a Soliera (Modena) è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. La donna ha confessato di avere lanciato dalla finestra il bambino di 13 mesi, ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata, in preda a “catalessi”.

La madre di Monica Santi, come riportato sui quotidiani locali, ha detto: “Me l’hanno rovinata, è sempre stata una brava ragazza. Monica è figlia unica, così come lo è il piccolo bimbo di Soliera. Per questo io sto pregando tanto sia per mia figlia, sia per quel piccolo che possa salvarsi”.

La madre fa riferimento a un periodo difficile passato dalla figlia 32enne che lavorava, fino al giugno scorso, come segretaria di una ditta. Il rapporto professionale, però, si è interrotto bruscamente con strascichi legali per accuse di mobbing e stipendi non pagati. Tale situazione avrebbe aggravato la situazione psicologica di Monica Santi che, dopo la fine del lavoro, si era trasferita a Nizza dove ha cominciato a fare la babysitter.

Una volta tornata dalla Francia, Monica Santi ha risposto, nel gennaio scorso, all’annuncio della famiglia di Soliera, e ha iniziato a occuparsi del bambino per 8 ore al giorno.

Il padre della donna è un operaio in pensione. Monica Santi, laureata in economia e commercio nel 2015, è escritta come una donna con molti interessi, come la fotografia e il disegno, ma con pochi amici, con le vacanze fatte da sola e niente social.