Un bimbo di 18 mesi, di nazionalità cinese, è morto ieri sera, sabato 6 marzo, dopo essere stato investito per errore dall’auto guidata dal padre, durante una manovra in retromarcia.

La tragedia è accaduta in un’area parcheggio sulla Strada Provinciale 1. Stando ad una prima ricostruzione, sulla base del racconto dei familiari, il bambino era in strada dietro la macchina, e il padre, che non se ne era accorto, ha messo in moto in retromarcia e lo ha travolto.

Al vaglio degli inquirenti, ci sono i frame delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Il piccolo è stato trasporto all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dove, però, è arrivato senza vita.