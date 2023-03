Dramma in Sardegna

Monica Perra, 39 anni di Selargius, è morta a causa di una caduta dalla scogliera di Cala Fighera, nel golfo di Cagliari.

La dinamica dell’incidente, avvenuto oggi pomeriggio, lunedì 27 marzo, non è ancora chiara, ma sembra che la donna stesse facendo un’escursione quando avrebbe perso l’equilibrio e precipitato nel vuoto da cinquanta metri, finendo sulle rocce. Il corpo è stato recuperato, non senza difficoltà a causa dell’assenza di sentieri e delle condizioni del tempo, dai vigili del fuoco e portato in spiaggia. Sul posto erano presenti la polizia e il medico legale Roberto Demontis.

Monica Perra amava gli sport estremi come il lancio con il paracadute, come dimostrano le numerose foto sul suo profilo Facebook.