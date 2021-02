Ragazza in monopattino elettrico morta in un incidente stradale

08/02/2021

Una ragazza è morta a Genova in un incidente stradale. Era a bordo di un monopattino elettrico. Fatale l’impatto con un tir. Incidente mortale a Genova, nel quartiere di Marassi, all’incrocio tra via Fereggiano, via Monticelli e corso De Stefanis, intorno alle 9 del mattino. Una giovane ha perso la vita. Si trovava a bordo di un monopattino elettrico. La vittima si è scontrata contro un autocarro. Il personale medico e la polizia municipale sono sul posto per ricostruire la dinamica del tragico sinistro. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un tir non si è accorto della donna (che indossava il casco) e l’avrebbe urtata, facendola cadere a terra. Un’altra ipotesi, però, è che la ragazza sia caduta e il tir l’abbia investita. Nonostante i soccorsi del 118 per la ragazza non c’è stato nulla da fare. I vigili, come riportato su Il Secolo XIX, hanno raccolto la testimonianza di un pensionato che avrebbe visto l’incidente.

