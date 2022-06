È successo in Toscana

Fabio Pareti e Margherita Iannilli, sposati da tempo, e con una bambina di 10 anni di nome Mia, sono morti a pochi distanza l’uno dall’altro. Vivevano a Porto Santo Stefano, a Monte Argentario, in Toscana.

La prima morire è stata Margherita, detta Margie, a soli 46 anni in a causa di una lunga malattia. Era venerdì 17 giugno. Quattro giorni dopo, il 56enne Fabio ha un male di ritorno dalla cremazione della compagna. Un infarto che non gli ha lasciato scampo: è morto poche ore dopo.

Dopo la scomparsa di Margherita, Fabio aveva deciso di tenere ugualmente aperto il suo profilo Facebook: “Questo profilo non verrà chiuso né cambierà nome, ma anzi sarà ancora più attivo, sempre nel ricordo di Margie – aveva scritto due giorni dopo la morte della donna -. Logicamente chi scriverà sarà solo Fabio ora. Fabio che è sempre stato poco social, ma che grazie a lei è anche un po’ cambiato. Qualcuno penserà che chi muore non legge Facebook (e ha ragione). Per altri può sembrare pesante e angosciante. I più intelligenti capiranno, magari anche non condividendo. Sinceramente mi importa poco, io vado avanti per la mia strada, anzi per la sua”.

Franco Borghini, sindaco di Monte Argentario, ha commentato: “Sono profondamente colpito e addolorato: la morte di Fabio quattro giorni dopo quella di Margherita non può che suscitare forti emozioni e particolari riflessioni. Professionista affermato, lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. Ai suoi genitori, ai suoi figli e a suo fratello Marco che, come dipendente del nostro Comune, ha con me quotidiani rapporti, vanno le mie più sentite condoglianze e la partecipazione sincera al loro dolore”.