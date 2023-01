È successo in provincia di Monza e Brianza

Un uomo di 51 anni è caduto dal balcone della propria abitazione confinante con quello della ex moglie. È successo a Barlassina, in provincia di Monza e Brianza.

Il 51enne, da novembre a oggi, come riportato dalle forze dell’ordine, aveva già violato varie volte il divieto di avvicinamento a cui era stato sottoposto.

Le indagini, condotte dai militari della Stazione di Seveso e coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, hanno permesso di raccogliere gravi indizi perché l’uomo era già indagato per maltrattamenti, molestie, atti persecutori, lesioni personali aggravate e rapina, reati commessi tra il mese di settembre 2021 e il mese di novembre 2022 nei confronti della ex moglie, una 41enne di origini ucraine, anche alla presenza dei due figli minori della coppia di anni 9 e 12, all’epoca dei fatti.

Il 51enne, dopo essersi sporto, è riuscito a impossessarsi di un telefono cellulare dell’ex moglie per poi rintanarsi in casa e successivamente, all’arrivo dei carabinieri, nascondersi sul tetto e attendere che i militari andassero via.

L’uomo, però, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza di 5 metri, finendo prima sulla copertura di un box auto e poi a terra. Ad allertare i soccorsi, in modo anonimo, il fratello del 51enne, parlando della presenza in strada di un uomo che andava soccorso.

I sanitari hanno portato il 51enne pal pronto soccorso dell’ospedale di Desio e poi al Niguarda di Milano dove l’uomo aveva dichiarato di esser caduto mentre potava un albero. Adesso è piantonato, in prognosi riservata per fratture multiple e trauma toracico.

Una volta dimesso, sarà portato in carcere. I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno, infatti, eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Monza su proposta della locale procura della Repubblica in sostituzione della precedente misura degli arresti domiciliari.