In manette un 28enne originario del Marocco.

Paura a Bellusco, comune di quasi 7mila e 500 abitanti della provincia di Monza e Brianza.

Un 28enne è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e tentato sequestro di persona, per aver cercato di portare via una bambina di due anni, spinta nel passeggino dal nonno di 76 anni.

Stando a quanto emerso, il 28enne ha tentato di strappare via la presa del nonno dal passeggino e ha provato ad aggredirlo e strangolarlo.

Il giovane, di origine marocchina, è stato bloccato dai passanti fino all’arrivo dei militari.

Dall’Ansa si è appreso che il 28enne, non in regola in Italia da anni e con diversi precedenti, non ha proferito parola, neanche quando gli ha stretto le mani attorno al collo o quando gli ha fratturato un dito della mano. In particolare, ad aver fermato l’extracomunitario sono stati due uomini che gli si sono gettati addosso, immobilizzandolo.

L’anziano è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso, mentre la bimba è rimasta illesa. Il magrebino, invece, è stato condotto al carcere di Monza e non ha rilevato, per il momento, le motivazioni del suo folle gesto.