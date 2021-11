Avrebbe compiuto 99 anni il prossimo 26 novembre

Addio a Giuseppa Fattori, nota come nonna Peppina.

Simbolo della resilienza dei terremoti.

La sua casa fu distrutta dal sisma del 2016 nelle Marche.

È morta nonna Peppina, l’anziana diventata il simbolo della resilienza dei terremotati. Il suo nome era Giuseppa Fattori e avrebbe compiuto 99 anni il 26 novembre.

La donna aveva rifiutato di lasciare una casetta di legno realizzata nei pressi della sua abitazione, ridotta ad un cumulo di macerie a San Martino di Fiastra (Macerata) dal terremoto del 2016.

Una casetta dichiarata abusiva ma poi ‘sanata’ dalla legge ‘Salva Peppina’. L’anziana, nominata Commendatore della repubblica dal presidente Sergio Mattarella lo scorso febbraio, aveva fatto in tempo a vedere l’inizio dei lavori per la ricostruzione della sua vera casa nel dicembre 2020.

“Non so se me lo merito – disse in occasione della nomina da Commendatore –, ma sono tanto contenta. Non mi aspettavo niente e la vita mi ha dato veramente tanto. Sono grata. Dedico questo riconoscimento a mio marito Gaspare, detto Rino, che non c’è più da tredici anni”.

La donna era nata e cresciuta a San Martino di Fiastra. Tre settimane fa era caduta dal divano e da allora non si era più ripresa. Nonna Peppina, con forza e caparbietà, affermò il suo diritto di continuare a vivere nella sua terra, senza doversi trasferire altrove, dopo che il terremoto le distrusse la casa.