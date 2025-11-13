Yasmim Ângela Feitosa de Souza è deceduta dopo il suo compleanno. La causa: sospetto avvelenamento da metanolo

Aveva appena compiuto 26 anni, era circondata dagli amici e aveva deciso di festeggiare con una festa in casa, come fanno in molti. Ma quella che doveva essere una serata di allegria si è trasformata in un incubo. Yasmim Ângela Feitosa de Souza, influencer nota per i suoi contenuti comici su Instagram, è morta il giorno dopo la festa a causa di un sospetto avvelenamento da metanolo.

Il compleanno, poi il malore improvviso

Il dramma si è consumato nella città di Petrolina, in Brasile, dove Yasmim viveva. Lunedì sera aveva organizzato un piccolo ritrovo per festeggiare il compleanno, durante il quale ha consumato un whisky acquistato con il fidanzato in un villaggio rurale nei pressi di São Bento do Una. Secondo quanto raccontato dalla madre della giovane, Ozenilda Feitosa, tutto sembrava andare bene: “Hanno bevuto lunedì sera e poi il fidanzato di mia figlia si è svegliato sentendosi molto male. Yasmim, però, era felice tutto il giorno, scherzava con tutti. È andata al mercato con me, abbiamo fatto la spesa e pranzato fuori. Quella sera ha cominciato a sentirsi male. E poi non ho potuto fare nulla per salvare mia figlia”.

Tre persone avvelenate: solo una non ce l’ha fatta

Yasmim non è stata l’unica a sentirsi male: anche il suo fidanzato e un altro ospite della festa sono stati ricoverati in gravi condizioni. Al momento, entrambi lottano ancora per la vita in ospedale. Tutti e tre avrebbero bevuto lo stesso whisky fatto in casa, che ora è stato inviato alle autorità per essere analizzato. Si stima che la coppia abbia consumato circa un litro e mezzo di questa bevanda, il cui contenuto sarebbe sospettato di avere elevate quantità di metanolo, una sostanza estremamente tossica per l’organismo umano.

Che cos’è il metanolo e perché è così pericoloso

Il metanolo è un tipo di alcol industriale, presente comunemente in prodotti per la pulizia, antigelo e combustibili. A differenza dell’etanolo, ovvero l’alcol normalmente presente nelle bevande alcoliche, il metanolo è altamente tossico per l’uomo.

Una volta ingerito, l’organismo lo trasforma in acido formico, una sostanza che può causare effetti devastanti anche in piccole quantità:

Disturbi alla vista (fino alla cecità permanente)

Danni neurologici gravi

Arresto respiratorio

Morte, in caso di avvelenamento acuto

Non serve berne molto: bastano poche decine di millilitri per mettere a rischio la vita. Ecco perché le autorità sanitarie di molti Paesi avvertono costantemente contro l’assunzione di alcol di dubbia provenienza o non certificato.

I funerali e l’inchiesta

Il corpo di Yasmim Ângela Feitosa sarà sepolto nel cimitero Campo da Esperança della sua città natale. Intanto, le autorità brasiliane hanno aperto un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, identificare i responsabili della vendita del whisky e determinare la presenza di metanolo nella bevanda. La comunità locale e i suoi follower, oltre 23.000 su Instagram, sono sotto shock. La giovane influencer era conosciuta per il suo spirito allegro e il talento comico, che aveva conquistato centinaia di utenti ogni giorno.