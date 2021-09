I dettagli di quel giorno

È stato rivelato il piano di azione delle autorità del Regno Unito per i giorni successivi alla morte della regina Elisabetta II, soprannominata London Bridge dall’omonimo ponte londinese.

Il portale Politico è entrato in possesso dei documenti dell’operazione del governo britannico. Alcuni frammenti rivelano che il primo ministro in carica sarà allertato da una telefonata in cui gli verrà detto Il London Bridgeè crollato e la notizia della morte sarà comunicata dalla associazione della stampa britannica.

La regina ha 95 anni, è in buona salute e non c’è alcun sospetto che il tragico evento possa essere imminente ma il piano è stato discusso dall’ufficio di gabinetto. I documenti mostrano uno straordinario livello di impiego delle forze britanniche, compresa una vasta operazione di sicurezza per gestire folle senza precedenti e il caos dei viaggi che potrebbe vedere Londra, si legge nei documenti, piena per la prima volta in assoluto.

La strategia sui social giocherà un ruolo di primo piano, compresi i piani di trasformare il sito web della famiglia reale in una pagina nera con una breve dichiarazione che confermi la morte della sovrana mentre il sito web gov.uk e tutte le pagine dei social media governativi mostreranno uno striscione nero. I contenuti non urgenti non verranno pubblicati e i retweet saranno vietati a meno che non siano autorizzati dal capo delle comunicazioni del governo.

I documenti mostrano anche i piani per trasportare la bara della regina in processione da Buckingham Palace a Westminster Palace, dove giacerà su una catafalco, che sarà visibile dal pubblico per 23 ore al giorno per tre giorni. Per i vip verranno emessi biglietti con fascia oraria.

I funerali di Stato si terranno 10 giorni dopo la sua morte e saranno annunciati come un “giorno di lutto nazionale“, ma non sarà un giorno festivo ufficiale. Se cade in un giorno feriale, sarà lasciata alla discrezione dei datori di lavoro concedere il giorno libero al proprio personale, e non ci sarà un giorno libero sostitutivo se cade nel fine settimana.

I piani per l’operazione London Bridge e l‘Operation Spring Tide, che stabiliscono come il principe Carlo accederà al trono, contengono anche dettagli minimi come la potenziale rabbia del pubblico se Downing Street dovesse non essere in misura di abbassare le bandiere a mezz’asta entro 10 minuti dall’annuncio poiché non esiste un “ufficiale di bandiera”.