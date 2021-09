L'annuncio su Instagram dell'attore Luca

È morto Aquilino Zingaretti, padre dell’attore Luca e del presidente della Regione Lazio Nicola.

“Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se ne è andato. A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi. E’ stato un papà magnifico e un uomo speciale. Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene”, ha annunciato Luca, attraverso una storia su Instagram, l’attore che ha a lungo interpretato il commissario Montalbano.

Lo scorso ottobre era morta anche la madre Emma Di Capua.

“Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Zingaretti e al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per la perdita del papà Aquilino. Il gruppo capitolino del PD si stringe a loro in queste ore di dolore”, così in una nota il gruppo del PD di Roma. “Sono vicino a Nicola Zingaretti per la perdita del papà Aquilino. Un enorme abbraccio”, così il leader di Azione e candidato a sindaco di Roma Carlo Calenda su Twitter.