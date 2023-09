Aveva 70 anni

Lutto nel giornalismo italiano. È morto, all’età di 70 anni, il giornalista Armando Sommajuolo, volto noto di Telemontecarlo prima e La7 poi.

Lo ha annunciato il direttore del Tg La7, Enrico Mentana, con un post su Instagram: “Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari”.

Armando Sommajuolo era nato a Roma il 12 gennaio 1953. La sua carriera da giornalista era cominciata nel 1976 a Teletevere di Fabrizio Menghini. Poi, nel 1988, il passaggio a TMC che, nel 20o1, è diventata La7, dov’è rimasto fino alla pensione, nel 2015.