Lo ha comunicato il suo portavoce

E’ morto David Sassoli, la notizia è stata diffusa nella notte. Era ricoverato dal 26 dicembre scorso nel centro oncologico di Aviano.

Soltanto ieri era stata diffusa la notizia del ricovero con una nota stringata che aveva comunque sollecitato comunicati di solidarietà e vicinanza da parte delle più alte cariche istituzionali italiane ed europee.

Il comunicato sul ricovero di ieri

“Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia.Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del Presidente dell’europarlamento è cancellata”.

Il 15 settembre scorso, il presidente del Parlamento UE era stato ospedalizzato a Strasburgo a causa di una polmonite. Sassoli era stato dimesso dopo una settimana ed era rientrato per curarsi, presiedendo da remoto le riunioni del Parlamento per l’intero mese di ottobre e tornando a presiedere in persona una plenaria solo alla fine di novembre. “Ho avuto una polmonite molto cattiva”, ha detto Sassoli al suo rientro in Aula.

La prossima assemblea plenaria a Strasburgo si terrà la prossima settimana e sarebbe stata l’ultima presieduta dall’esponente italiano dei Socialdemocratici perché a breve il Parlamento europeo eleggerà il suo nuovo presidente.