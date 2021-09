Aveva 73 anni, in coma dal 1982

L’ex difensore della Francia Jean-Pierre Adams è morto all’età di 73 anni, quasi 40 anni dopo essere caduto in coma a causa di un errore medico. La notizia è stata riportato dai suoi ex club: Paris Saint Germain e Nîmes.

Nel 1982 ad Adams fu somministrata una dose quasi fatale di anestetico prima di un’operazione di routine al ginocchio che causò danni al cervello.

Adams, nato a Dakar, in Senegal, difensoe centrale possente, indossò per 22 volte la maglia della nazionale francese negli anni 70, formando con Marius Trésor quella che era conosciuta come la ‘guardia nera’. Giocò per il Nîmes dal 1970-73 e per il PSG dal 1977-79 dopo essere arrivato dal Nizza. Fu anche uno dei primi calciatori di colore a giocare per la Nazionale.

Da quando ci fu l’incidente, Adams è stato curato dalla moglie, Bernadette.

Fu un problema al ginocchio, avuto durante un allenamento, a convincere Adams a farsi operare ma il giorno dell’intervento il personale dell’ospedale era in sciopero. La moglie nel 2016 alla CNN raccontò: «L’anestesista si prendeva cura di otto pazienti, uno dopo l’altro, come una catena di montaggio. Jean-Pierre era supervisionato da un tirocinante che in seguito ha ammesso in tribunale: ‘Non ero all’altezza del compito che mi era stato affidato’. Dato che non era un’operazione vitale e che l’ospedale era in sciopero (mancavano medici e quella si occupava di otto pazienti in due stanze diverse) qualcuno avrebbe dovuto chiamarmi per dire che avrebbero ritardato l’operazione ma non è successo. Adams è stato intubato male, con un tubo che gli ha bloccato il percorso verso i suoi polmoni invece di ventilarli e questo significa che era affamato di ossigeno e ha subito un arresto cardiaco».

Il Nîmes su Twitter ha scritto: «Abbiamo appreso questa mattina della morte di Jean-Pierre Adams. Aveva indossato i colori del Nimes Olympique 84 volte e con Marius Trésor costituiva la ‘guardia nera’ della squadra francese. Il club porge le sue più sincere condoglianze ai suoi cari e alla sua famiglia».

E il Nizza: «Abbiamo il cuore spezzato nell’apprendere della morte di Jean-Pierre Adams, caduto in coma il 17 marzo 1982. L’ex difensore ha vestito i nostri colori 145 volte dal 1973 al 1977. L’OGC Nice sta con il dolore dei suoi parenti che lo hanno accudito per 39 anni». Il Nizza ha anche reso che un tributo sarà reso ad Adams nella partita casalinga contro il Monaco il prossimo 19 settembre.