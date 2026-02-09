Aveva 96 anni

Antonino Zichichi è morto all’età di 96 anni. Fisico delle particelle, divulgatore scientifico e protagonista di decenni di dibattito pubblico, è stato una delle figure più riconoscibili e controverse della scienza italiana del secondo Novecento.

Zichichi, nato a Trapani, era professore emerito di Fisica all’Università di Bologna ed è stato tra i protagonisti della fisica delle particelle in Europa e negli Stati Uniti.

CHI ERA ANTONIO ZICHICHI

Antonino Zichichi è stato uno dei fisici italiani più noti al grande pubblico. Specializzato in fisica nucleare e subnucleare, ha lavorato per decenni sui fondamenti della materia e dell’antimateria, firmando ricerche e contribuendo a esperimenti che hanno segnato la storia della disciplina. Parallelamente, ha costruito una forte esposizione mediatica come divulgatore, autore di saggi e presenza costante in programmi televisivi.

LA CARRIERA SCIENTIFICA TRA STATI UNITI ED EUROPA

Zichichi ha svolto attività di ricerca presso il Fermilab di Chicago e al CERN di Ginevra. Proprio al CERN, nel 1965, ha diretto il gruppo di ricerca che osservò per la prima volta l’antideutone, una particella di antimateria composta da un antiprotone e un antineutrone. Un risultato che ha rafforzato il suo profilo internazionale nel campo della fisica delle alte energie.

Rientrato stabilmente in Italia, ha guidato il gruppo dell’Università di Bologna durante i primi esperimenti sulle collisioni tra materia e antimateria presso i Laboratori Nazionali di Frascati. Dal 1977 al 1982 è stato presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e nel 1978 è stato eletto presidente della Società Europea di Fisica.

LABORATORI DEL GRAN SASSO ED ERICE

Zichichi è stato uno dei principali promotori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, la cui costruzione è iniziata nel 1980. L’infrastruttura è diventata uno dei poli più importanti al mondo per la fisica dei neutrini e la ricerca sotterranea.

A Erice, in Sicilia, ha fondato il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, trasformando la cittadina trapanese in un luogo di incontro internazionale per scienziati, studiosi e premi Nobel.

IL RUOLO INTERNAZIONALE E IL WORLD LAB

Dal 1986 è stato a capo del World Lab, un’associazione creata per sostenere progetti scientifici nei Paesi in via di sviluppo, fondata insieme al fisico statunitense Isidor Isaac Rabi. Anche in questo caso, Zichichi ha unito scienza e visione politica della ricerca come strumento di sviluppo.

L’INCIDENTE DIPLOMATICO AL CERN

Nel 1979 Zichichi fu al centro di un episodio che segnò i rapporti tra l’Italia e il CERN. Durante l’elezione del nuovo direttore generale, le pressioni politiche italiane a suo favore provocarono una spaccatura con gli altri Paesi membri. La candidatura venne respinta con 12 voti contrari e fu eletto il fisico tedesco Herwig Schopper.

LE POSIZIONI CONTROVERSE

Oltre ai risultati scientifici, Zichichi è stato al centro di aspre polemiche per le sue posizioni culturali e ideologiche. Cattolico dichiarato, ha criticato apertamente la teoria darwiniana dell’evoluzione, sostenendo che fosse priva di sufficienti prove scientifiche e di una solida base matematica. Ancora più dura la sua posizione sul cambiamento climatico, che ha definito basata su modelli matematici inaffidabili, assumendo una linea apertamente negazionista sul legame tra attività umane e riscaldamento globale.

LA BATTAGLIA CONTRO SUPERSTIZIONI E ASTROLOGIA

Zichichi è stato noto anche per la sua lunga battaglia contro astrologia e superstizioni, che definiva una “Hiroshima culturale”. Su questo fronte ha mantenuto una posizione intransigente, denunciando quello che considerava un impoverimento del pensiero scientifico e razionale nella società contemporanea.

Il cordoglio del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani

«Con la scomparsa di Antonino Zichichi l’Italia perde uno scienziato di statura mondiale e un grande divulgatore. Zichichi ha saputo abbinare il suo nome alla Sicilia e al Centro Majorana di Erice, rendendoli un punto di riferimento internazionale per la fisica e per il dialogo tra scienza e cultura. A nome del governo regionale, esprimo il più sentito cordoglio ai familiari e alla comunità scientifica». Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

FAQ

Quanti anni aveva Antonino Zichichi?

Aveva 96 anni.

Dove è nato?

Era nato a Trapani.

Perché era considerato una figura controversa?

Per le sue posizioni critiche su evoluzionismo e cambiamento climatico e per il forte intreccio tra scienza e credo religioso.

Qual è stato il suo contributo più noto?

La direzione del gruppo che osservò per la prima volta l’antideutone al CERN e la promozione dei Laboratori del Gran Sasso.