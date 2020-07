Morto George Ratzinger, il fratello di papa Benedetto XVI

“Palermo mi ha dimenticato”, l’attore Tony Sperandeo e la ‘stoccata’ al collega Lollo Franco (VIDEO)

Tony Sperandeo non nasconde la propria amarezza e si rivolge anche al collega Lollo Franco: “Quando ha fatto il direttore artistico del Festino di S.Rosalia non mi ha mai invitato a partecipare. Non è una cosa bella”.

..