Aveva 72 anni

Lutto per la comicità italiana: è morto Gino Cogliandro, uno dei componenti dei Trettré, storico trio comico napoletano, composto anche da Mirko Setaro ed Edoardo Romano, attivo soprattutto tra gli anni 80 e 90 e spesso protagonista del programma Drive In. Aveva 72 anni.

La notizia è stata diffusa da Gianni Similio de La Radiazza sui social media: “Addio a GINO COGLIANDRO dei TRETTRE. Ripeto: a me, me pare ‘na strunzata, ma, purtroppo, non lo è. E ascolto a volume altissimo: ‘Beach on the beach'”.

I Trettré raggiunsero il successo, come scritto, grazie a Drive In, dal 1983 al 1986. Cogliandro ha anche partecipato a vari film come Vecchie canaglie (2021), Ammèn (2020), Un figlio a tutti i costi (2018), Made in China Napoletano (2017), Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì (1985).

Gino Cogliandro entrò a far parte dei Trettré nel 1978, sostituendo Beppe Vessicchio, che faceva parte del trio ma con un nome diverso: I Rottambuli.