Aveva 31 anni

Moses J. Moseley, uno dei protagonisti di The Walking Dead, serie TV cult, è morto all’età di 31 anni. La notizia è stata comunicata dal suo agente, Tabatha Minchew.

“Moses irradiava una luce brillante. Ai suoi amici, alla sua famiglia e ai suoi fan mancherà moltissimo. Aveva sempre un fascio di energia allegra intorno a lui”, si legge in una dichiarazione ufficiale.

Il corpo dell’attore è stato trovato a Stockbridge, in Georgia, negli Stati Uniti d’America, dopo che la sua famiglia aveva denunciato la scomparsa all’inizio di questa settimana. Sebbene non sia ancora ufficiale, s’ipotizza che il 31enne sia tolto la vita. Sono, comunque, in corso le indagini per fare luce sulla sua morte.

Moseley ha fatto parte, per diverse stagioni, del cast di The Walking Dead. Era diventato famoso per aver interpretato uno degli zombie itineranti di Michonne nella popolare Serie TV basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman. L’attore ha anche avuto un ruolo in The Hunger Games: Catching Fire ed è apparso nella serie HBO Watchmen. L’attore è apparso anche in film come Loose Screws, Attack of the Southern Fried Zombies e Doll Murder Spree.