Aveva 95 anni

È morto a 95 anni Robert Duvall, attore premio Oscar e volto iconico di “Il Padrino” e “Apocalypse Now”. Si è spento ieri, domenica 15 febbraio, nella sua casa di Middleburg, in Virginia, come confermato da un comunicato diffuso dall’agenzia di pubbliche relazioni per conto della moglie, Luciana. La nota precisa che Duvall è morto “serenamente”. Si chiude così una carriera lunga oltre sei decenni, segnata da ruoli intensi, autoritari, spesso ruvidi, che hanno definito un’epoca del cinema americano.

Non si terrà una cerimonia pubblica. La famiglia ha chiesto di ricordarlo in modo personale: “la famiglia incoraggia coloro che desiderano onorare la sua memoria a farlo in un modo che rifletta la vita che ha vissuto guardando un bel film, raccontando una bella storia attorno a un tavolo con gli amici o facendo un giro in campagna per apprezzare la bellezza del mondo”.

Una carriera lunga sessant’anni tra capolavori e personaggi iconici

Robert Duvall è stato tra gli attori più rispettati della sua generazione. Premio Oscar, è noto soprattutto per le interpretazioni in “The Godfather” (Il Padrino) e “Apocalypse Now”, due opere entrate nella storia del cinema mondiale. La sua carriera ha attraversato sei decenni, consolidando un’immagine di interprete capace di incarnare autorità, tensione morale e complessità psicologica.

Nel primo capitolo de “Il Padrino” ha dato volto a Tom Hagen, consigliere della famiglia Corleone. In “Apocalypse Now” ha firmato una delle performance più ricordate del cinema bellico americano. Nel corso degli anni ha alternato ruoli da protagonista a parti di carattere, mantenendo sempre una cifra recitativa riconoscibile, asciutta, rigorosa.

Biografia e formazione

Nato nel 1931, Duvall ha costruito la propria carriera tra teatro, cinema e televisione, diventando uno dei volti simbolo del cinema statunitense del secondo Novecento.

Robert Duvall nasce il 5 gennaio 1931 a San Diego, California. Figlio di un ufficiale della Marina statunitense, cresce in una famiglia legata alla disciplina militare. Dopo il servizio nell’esercito, studia recitazione a New York, frequentando la Neighborhood Playhouse School of the Theatre. Inizia dal teatro off-Broadway, affinando una tecnica improntata alla sottrazione e alla precisione emotiva.

L’esordio cinematografico arriva negli anni Sessanta. La consacrazione internazionale avviene negli anni Settanta con “Il Padrino” di Francis Ford Coppola e, successivamente, con “Apocalypse Now”, diretto dallo stesso regista. Nel corso della carriera ottiene numerose candidature agli Oscar, vincendo la statuetta come miglior attore protagonista per “Tender Mercies” (1983). Colleziona anche Golden Globe ed Emmy Awards, confermando una versatilità che spazia dal dramma al western, fino alla produzione televisiva.

Duvall ha continuato a lavorare anche in età avanzata, scegliendo progetti selezionati e mantenendo una presenza costante nel panorama cinematografico americano.