Morto il senatore del PD Bruno Astorre, si trovava nel suo ufficio

Redazione di

03/03/2023

È morto Bruno Astorre, senatore del Partito Democratico, mentre si trovava negli uffici del Senato di Palazzo Cenci, dove sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Il prossimo 11 marzo avrebbe compiuto 60 anni. Non è stata diffusa la causa del decesso: le indagini sono in corso e la polizia scientifica sta facendo gli accertamenti del caso.

Tuttavia, l’ipotesi che sembra prevalere è il suicidio. La Procura di Roma, infatti, ha avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine. Il procedimento, come avviene in questi casi, è rubricato come istigazione al suicidio. È previsto un sopralluogo a Palazzo Cenci da parte del pm di turno. Secondo quanto si apprende dopo il sopralluogo la Procura, esaminate le risultanze dell’atto istruttorio, valuterà se disporre l’autopsia. L’esame autoptico viene comunque preceduto da una prima verifica sul posto del medico legale.

Astorre, residente a Frascati, era segretario regionale del PD Lazio e senatore dal 2013. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca eletta con il PD di Frascati.

Le reazioni

Elly Schlein, segretaria del PD, ha affermato: “Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla moglie e alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi”.

Enrico Letta, ex segretario del Partito Democratico, su Twitter ha scritto: “Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari”.

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha commentato: “Sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene”.

Debora Serracchiani, capogruppo del PD alla Camera: “Profondo dolore per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Le deputate e i deputati del Pd sconvolti si stringono alla sua famiglia e ai colleghi senatori in questo tragico momento”.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei Ministri, ha affermato: “Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio. Un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica”.