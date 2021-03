Si è spento a Bologna

Grave lutto per Ignazio Boschetto, il cantante marsalese del celebre trio de Il Volo, insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble.

È morto, nella serata di domenica 28 febbraio, il padre Vito, a Bologna, dove vive il figlio, a causa di un male improvviso. Vito Boschetto lascia la moglie Caterina Licari e anche la figlia maggiore Nina.

Domani, mercoledì 3 marzo, Il Volo dovrebbe esibirsi sul palco del 71° Festival di Sanremo per omaggiare Ennio Morricone. Si attendono, però, conferme se la presenza venga confermata o meno dopo questo lutto.

