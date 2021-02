 "My Head & My Heart" il video ufficiale di Ava Max

Dopo aver pubblicato “Heaven & Hell”, album di debutto, Ava Max torna con un nuovo singolo

Ava Max presenta lo straordinario nuovo video della Hit “My Head & My Heart”

Eseguirà il brano stasera al celebre show Americano JIMMY KIMMEL LIVE!

Ava Max, la superstar mondiale del pop, presenta oggi il nuovo ed esplosivo video della sua ultima hit “My Head & My Heart”, già in Top30 dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Nel video, co-diretto da Charm La’Donna ed Emil Nava, Ava ci porta in un viaggio frenetico, esilarante e pieno di danza. Ava eseguirà il brano stasera al Jimmy Kimmel Live!

Guarda “My Head & My Heart”

A proposito del video Ava Max dice:

“Questo è senza dubbio il mio video preferito di sempre. Per la prima volta penso che i miei fan vedranno la vera me sullo schermo e siamo solo all’inizio! Vieni a ballare con me!”

La sua precedente hit Kings & Queens, certificata PLATINO in Italia, ha superato 848 milioni di streams nel mondo.

Ava Max, figlia di immigrati albanesi,

è esplosa nel mondo della musica a livello globale con il singolo del 2018 “Sweet but Psycho” certificato 3X Platino in Italia. Con oltre 2,1 miliardi di stream in tutto il mondo nel 2020, il brano è rimasto nella Top 10 della Billboard Hot 100 per tre settimane. Ava Max ha accelerato la sua rapida ascesa a superstar del pop mondiale con le vendite dei singoli “So Am I” [806 milioni di stream globali e certificato ORO in Italia], “Salt” [1.5 miliardi di stream globali] , “Kings & Queens” [678 milioni di stream globali e certificato PLATINO in Italia] e “Who’s Laughing Now” [225 milioni di stream globali]. Nel 2020 è uscito il suo album di debutto dal titolo “Heaven & Hell” che è entrato direttamente nella Top 30 della classifica di vendita degli album in Italia e continua tutt’ora la sua permanenza in classifica.