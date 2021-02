My Mamma: il nuovo album di “La Rappresentante di Lista”

Esce il 5 marzo, durante la partecipazione al Festival

La Rappresentante di Lista (LRDL) annuncia oggi la pubblicazione di MY MAMMA, il loro quarto album di studio in uscita per Woodworm | NUMERO UNO (Sony Music) il 5 marzo 2021.

Il nuovo lavoro, da oggi in preorder nei formati cd, vinile (anche in versione autografata) e in uno speciale bundle cd + t-shirt, sarà disponibile durante la settimana che vedrà la band in gara al Festival di Sanremo con AMARE, il brano prodotto da Dardust.

“La Rappresentante di Lista” parlano di My Mamma

«Ci siamo fatti travolgere dalla voglia di tornare, abbiamo dato alla solitudine la forma di una strada e l’abbiamo percorsa fino in fondo. Abbiamo dato voce a tutti i momenti in cui eravamo rimasti in silenzio a guardare. Poi, dopo nove mesi, l’abbiamo chiamata per nome: MY MAMMA», continua il gruppo. Ed è proprio l’immagine della procreazione che dà origine alla vita a fondare il concept dietro alla copertina firmata dall’artista palermitana Manuela Di Pisa.

Per l’occasione, Di Pisa si è lasciata ispirare dal dipinto di Gustave Courbet L’origine del mondo. Così, dall’interrogativo «su sguardo e femminilità, attraverso i linguaggi pop di artisti come Tom Wesselmann, fino alle lotte femministe contemporanee, la cover raffigura a pieno l’attitudine artistica e politica della band».

La Rappresentante di Lista, MY MAMMA è

«un disco che ha deciso da che parte stare, che si schiera. È un disco libero, fluido, accogliente e pieno di spigoli».

Non resta che attendere l’inizio di marzo per goderselo.