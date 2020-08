Con la vittima investita anche l'amica 14enne

Dramma la scorsa notte a Napoli, intorno all’una. Una ragazza di 15 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto mentre stava attraversando la strada. Investita anche un’amica di 14 anni che ha riportato una frattura alla gamba destra e una prognosi di 30 giorni.

L’incidente è avvenuto in piazza Carlo III. Alla guida dell’auto, una Smart a 4 posti, c’era un 21enne, ora sotto shock. La sua patente è stata ritirata dagli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale. Il giovane è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test per misurare il tasso alcolemico e se fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti. I risultati saranno comunicati nei prossimi giorni. Si visionranno anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Le due ragazzine abitavano a Calata Capodichino, non molto distante dal luogo dell’incidente. Entrambe stavano tornando a casa.

Come riportato su Fanpage.it, secondo una prima ricostruzione, la vittima è sbalzata in aria ed è finita contro lo spartitraffico. La ragazza è morta sul colpo.