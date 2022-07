Dramma a Marigliano (Napoli)

Dramma a Marigliano, in provincia di Napoli. Un uomo di 89 anni ha prima ucciso con la pistola la figlia di 56 anni, da tempo ammalata di Alzheimer, e poi si è sparato. Portato in ospedale in condizioni disperate, l’anziano è morto. L’omicidio – suicidio è avvenuto in un appartamento di via Vittorio Veneto.

L’anziano era stato trovato in fin di vita dai carabiniri, ferito con un colpo di pistola alla testa. Inutile la corsa all’ospedale del Mare, a Napoli. La pistola, detenuta legalmente dall’anziano, era a poca distanza dal corpo dell’uomo.

Stando alle prime ipotesi degli investigatori, l’uomo avrebbe fatto fuoco contro la figlia ammalata con una pistola calibro 6,35 e poi ha rivolto l’arma verso se stesso per togliersi la vita. Indagano i Carabinieri della locale stazione e i militari della compagnia di Castello di Cisterna.