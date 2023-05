Dopo la conquista del terzo scudetto

Le immagini di Napoli in festa per la conquista del terzo scudetto della società partenopea stanno facendo il giro del mondo. Da ieri notte, dopo il pareggio di Udine, il capoluogo campana è in visibilio.

In ogni quartiere della città, migliaia di persone si sono riunite per strada, agitando bandiere e suonando trombette. Nonostante il divieto di circolazione imposto dal Comune, diverse auto e moto hanno formato caroselli lungo le vie cittadine. I punti focali della festa sono stati Fuorigrotta, il centro storico e il Lungomare, dove i fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo per tutta la notte.

Centinaia di tifosi azzurri, inoltre, hanno stazionati davanti all’albergo Là di Moret di Udine, dov’è alloggiata la squadra del Napoli per la seconda notte consecutiva. Adulti, giovani ma anche molti bambini hanno sventolato bandiere e intonato cori, nonostante l’ora tarda. I giocatori sono usciti per qualche momento a ringraziarli e a fare qualche selfie insieme.

Vincenzo De Luca, presidente della Regione campana, ha commentato: “La vittoria dello scudetto da parte del Napoli è un risultato sportivo straordinario che passa alla storia del calcio italiano. È un riconoscimento per una squadra e un allenatore che hanno dimostrato sul campo una assoluta eccellenza. È una vittoria che si carica, come è evidente, anche di altri significati che vanno al di là del calcio, è un motivo di orgoglio e, in qualche modo, di riscatto per Napoli e per il Sud e per i tanti nostri concittadini che ci guardano da ogni parte del mondo”.

Infine, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha detto: “Al di là di qualche piccolo episodio, fisiologico quando si muovono centinaia di migliaia di persone, la festa di stasera è stata una prova di maturità da parte dei napoletani. Ho visto tante famiglie per strada e uno stadio bellissimo pieno di famiglie e bambini. Il dispositivo ha funzionato un grazie a tutte le forze dell’ordin. È stato bello, inoltre vedere le immagini dei napoletani che vivono fuori festeggiare nelle piazze di mezzo mondo, da Milano a Madrid. Davvero emozionante”.