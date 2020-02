Dramma a Napoli

Ieri, mercoledì 19 febbraio, una donna di 29 anni, Rosa Andolfi, è morta dopo avere partorito. È successo all’ospedale Evangelico Betania di Napoli.

La 29enne era giunta lunedì 17 in ospedale, stando a quanto riportato dalla struttura, con un quadro clinico complesso ed è deceduta per l’aggravarsi della situazione. Antonio Sciambra, direttore sanitario, ha spiegato: «il personale dell’Ospedale Evangelico Betania ha fatto tutto il possibile per salvare la vita del neonato e della madre, la signora Rosa Andolfi, quando si è presentata al ricovero in Ostetricia denunciando già all’anamnesi due patologie congenite differenti e una patologia respiratoria cronica».

«Per tali motivi – ha aggiunto Andolfi – è stata sottoposta ad una serie di indagini cliniche e diagnostiche specialistiche fino al giorno 19 allorquando, è stato necessario sottoporre la paziente ad intervento di taglio cesareo. Purtroppo poco dopo aver dato alla luce un maschietto di 2.300 g. in buona salute, la paziente ha presentato problemi respiratori che, seppur prontamente fronteggiati in Terapia intensiva, hanno portato all’exitus dopo cinque ore».

La Procura ha disposto il sequestro della documentazione sanitaria e la salma di Rosa Andolfi è stata prelevata per essere sottoposta alle indagini del caso. Sciambra ha concluso: «Siamo scossi dall’accaduto e partecipiamo al dolore dei familiari e siamo in attesa degli accertamenti medico-legali per avere la completa e corretta definizione degli eventi, consapevoli di aver agito nel rispetto delle regole mediche e aver fatto tutto il possibile per salvare la vita della mamma e del bambino».

Come riportato su Fanpage.it, la donna viveva nella zona di Piazza Mercato, nel centro di Napoli, ed era già mamma di un figlio. Gli accertamenti della Procura sono stati la conseguenza della denuncia presentata dal marito, Umberto Iaccarino.