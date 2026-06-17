Dramma a Santa Maria di Leuca (Lecce)

Questa mattina, intorno alle 11:30, una bambina di quattro mesi si è sentita male mentre si trovava all’asilo nido San Giuseppe di Santa Maria di Leuca, frazione di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce.

La struttura è gestita dalle Suore Figlie di Santa Maria di Leuca. A lanciare l’allarme sono state le educatrici dell’istituto, che hanno immediatamente allertato il 118 temendo un rigurgito o un caso di SIDS, la sindrome della morte in culla.

I sanitari intervenuti sul posto hanno trovato la piccola in condizioni critiche e cianotica. Le manovre di rianimazione sono iniziate immediatamente e sono proseguite durante il trasporto in codice rosso verso l’ospedale Cardinale Panico di Tricase. I medici hanno tentato a lungo di salvarla, ma il cuore della neonata si è fermato: il decesso è stato constatato per arresto cardiaco.

La bambina e le prime informazioni

Secondo quanto appreso dalle fonti sanitarie dell’ospedale Panico, la bambina non sembrava affetta da patologie tali da metterla in pericolo di vita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri di Castrignano del Capo, mentre le indagini sono state affidate ai militari della Compagnia di Tricase. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i primi accertamenti.

La magistratura e gli accertamenti sulla salma

Il pubblico ministero di turno, Roberta Di Filippo, ha disposto il trattenimento della salma in attesa di stabilire se procedere con gli esami autoptici per chiarire le esatte cause del decesso. La salma è stata successivamente trasferita all’obitorio dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove saranno eseguiti i successivi accertamenti sanitari.