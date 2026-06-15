Dramma in provincia di Nuoro

Una festa di famiglia a Ollolai, in provincia di Nuoro, si è trasformata in tragedia oggi, lunedì 15 giugno. Una neonata di tre mesi ha accusato un malore durante i festeggiamenti per una cresima. È scattato subito l’allarme, è arrivato l’elisoccorso e la piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro. Non c’è stato niente da fare.

Il malore e i soccorsi

La famiglia di Ollolai stava partecipando ai festeggiamenti quando la neonata si è sentita male. La richiesta d’aiuto è arrivata immediatamente e sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha garantito il trasferimento alla struttura ospedaliera nuorese. Il decesso è stato constatato all’ospedale San Francesco.

L’autopsia e il supporto psicologico

La ASL di Nuoro ha attivato immediatamente il servizio di assistenza psicologica per i familiari travolti dal lutto improvviso. Per accertare le cause del decesso, il corpo della neonata sarà trasferito a Cagliari, dove verrà eseguita l’autopsia.