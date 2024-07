In Nepal

Diciotto persone sono morte dopo che un aereo si è schiantato e ha preso fuoco durante il decollo dalla capitale del Nepal, Kathmandu. Il pilota, che è attualmente in cura in ospedale, è l’unico sopravvissuto, dopo essere stato salvato dai rottami in fiamme.

Volo di prova con 19 persone a bordo

Il volo di prova della Saurya Airlines trasportava 17 dipendenti dell’azienda, tra cui personale tecnico, oltre a due membri dell’equipaggio. Era diretto verso il centro turistico himalayano di Pokhara, nella parte occidentale del paese. L’industria dell’aviazione del Nepal ha una scarsa sicurezza aerea, attribuita a molteplici fattori nel corso degli anni, dalle condizioni meteorologiche imprevedibili alle normative permissive.

Schianto poco dopo il decollo

Il volo, che era diretto a Pokhara per un controllo di manutenzione di routine, si è schiantato intorno alle 11:15 ora locale (05:30 GMT), pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Tribhuvan, secondo una dichiarazione del centro di coordinamento per la ricerca e il soccorso dell’Autorità per l’Aviazione Civile del Nepal.

Il portavoce della polizia Dan Bahadur Karki ha dichiarato alla BBC Nepali che il pilota ha riportato ferite agli occhi e alla fronte, ma ha affermato che la sua vita non è in pericolo.

Un uomo che si trovava all’interno di un negozio vicino al momento dell’incidente ha detto all’AFP: “C’è stato un rumore molto forte, sembrava che un camion si fosse ribaltato sulla strada. Siamo corsi dopo aver visto l’incidente. L’aereo ha poi colpito il terreno e ha preso fuoco. Stavamo per correre sul posto, ma poi c’è stata un’esplosione, quindi siamo scappati di nuovo”.

Indagini in corso

Il capo dell’aeroporto Jagannath Niraula ha dichiarato che l’incidente “è avvenuto non appena ha lasciato il terreno, in nemmeno un minuto”, anche se le autorità aeroportuali non sono state in grado di confermare la causa del disastro.

Tuttavia, il capo dell’aeroporto internazionale di Tribhuvan ha affermato che una valutazione iniziale ha mostrato che l’aereo aveva volato nella direzione sbagliata. “Non appena è decollato, ha girato a destra, quando avrebbe dovuto girare a sinistra”.

Le immagini dell’incidente mostrano l’aereo che si inclina sopra la pista prima di schiantarsi al suolo, in fiamme. È stato rapidamente avvolto dal fuoco e dal fumo. Le foto mostrano i soccorritori che si fanno strada tra i rottami, con ampie parti dell’aereo completamente annerite e carbonizzate. Le foto delle conseguenze sembrano anche mostrare parti dell’aereo all’interno di un container per il trasporto aereo.

I vigili del fuoco e le ambulanze sono state inviate sul posto dopo l’incidente. Diciassette delle persone decedute erano nepalesi, mentre una era un cittadino yemenita, che lavorava come ingegnere.

Ipotesi sulla causa dell’incidente

“L’aereo doveva essere sottoposto a manutenzione per un mese a partire da giovedì… Non è chiaro perché si sia schiantato”, ha detto il capo marketing di Saurya Airlines, Mukesh Khanal, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters.L’aeroporto di Kathmandu è stato chiuso temporaneamente dopo l’incidente, ma è stato riaperto entro poche ore.

Precedenti incidenti aerei in Nepal

Il Nepal è stato spesso criticato per la sua scarsa sicurezza aerea. Nel gennaio 2023, almeno 72 persone sono morte in un incidente della Yeti Airlines, attribuito in seguito all’errore dei piloti che hanno accidentalmente interrotto l’alimentazione. È stato il più grave incidente aereo in Nepal dal 1992, quando tutte le 167 persone a bordo di un aereo della Pakistan International Airlines morirono nello schianto in avvicinamento all’aeroporto di Kathmandu.

Saruya Airlines opera voli verso cinque destinazioni all’interno del Nepal, con una flotta di tre jet Bombardier CRJ-200.

Fonte: BBC.