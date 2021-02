“Nessun Perché” la nuova canzone del cantautore rap romano Franco126

18/02/2021

“Nessun Perché” una nuova canzone per Franco126 (Bomba Dischi / Island Records) Da martedì 16 Febbraio il nuovo singolo in digitale e da venerdì 19 in radio Franco126 annuncia la sua nuova canzone “Nessun Perché” Dopo le rarefatte atmosfere acustiche di Blue Jeans con Calcutta come ospite d’onore, Franco126 cambia marcia e bpm con “Nessun Perchè”, una bellissima ballad funk dal gusto retro-maniaco in cui perdersi tra le tante scatole cinesi dei “what if” metafisici creati dalle sue parole. Nel bel mezzo di una relazione, il protagonista cerca di immaginare cosa accadrebbe se la persona amata uscisse dalla sua vita all’improvviso, che rimarrebbe di lei? Forse solo un sorriso a rovescio nel fondo di un caffè. Franco126 e alcune delle sue pubblicazioni “Polaroid”, pubblicato nel 2017 è stato il suo esordio in coppia con Carl Brave. A ottobre 2018 Franco126 debutta col suo primo singolo da solista “Frigobar”, con un suono senza tempo e dalle atmosfere malinconiche, La track “Stanza Singola”, unico featuring del disco, è l’incontro artistico con Tommaso Paradiso. Il legame con la scena rap è confermato da numerose collaborazioni tra cui spiccano quelle con Fabri Fibra (Come Mai), Noyz Narcos (Borotalco), Gemitaiz e Venerus (Senza di me), Gianni Bismark (Università, Mi sento vivo) e il produttore Night Skinny (Stay Away). Nel 2019 è inoltre parte del progetto “Cuore Sangue Sentimento” che vede coinvolta tutta la crew Franco126. Franco126 annuncia anche 2 concerti Annunciati anche due concerti previsti per il prossimo anno. Due serate importanti, prodotte da Vivo Concerti, che vedranno il cantautore esibirsi per la prima volta sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 5 novembre 2021 e su quello del Palazzo dello Sport di Roma il 10 novembre 2021. Per info: www.vivoconcerti.com Prevendite Autorizzate: Ticketone.it L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. Biglietti disponibili su ticketone.it da venerdì 18 dicembre 2020 ore 10:00 e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne da mercoledì 23 dicembre 2020 ore 10:00.

Franco126 e alcune delle sue pubblicazioni

“Polaroid”, pubblicato nel 2017 è stato il suo esordio in coppia con Carl Brave. A ottobre 2018 Franco126 debutta col suo primo singolo da solista “Frigobar”, con un suono senza tempo e dalle atmosfere malinconiche, La track “Stanza Singola”, unico featuring del disco, è l’incontro artistico con Tommaso Paradiso.

Il legame con la scena rap è confermato da numerose collaborazioni tra cui spiccano quelle con Fabri Fibra (Come Mai), Noyz Narcos (Borotalco), Gemitaiz e Venerus (Senza di me), Gianni Bismark (Università, Mi sento vivo) e il produttore Night Skinny (Stay Away). Nel 2019 è inoltre parte del progetto “Cuore Sangue Sentimento” che vede coinvolta tutta la crew Franco126.

Franco126 annuncia anche 2 concerti

Annunciati anche due concerti previsti per il prossimo anno. Due serate importanti, prodotte da Vivo Concerti, che vedranno il cantautore esibirsi per la prima volta sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 5 novembre 2021 e su quello del Palazzo dello Sport di Roma il 10 novembre 2021.

