La novità

Netflix aumenta di nuovo i prezzi in Italia. Dal 5 novembre tutti i piani costano da uno a due euro in più al mese, e il Premium sale a 21,99 euro: è la prima volta che supera i 20 euro. I nuovi prezzi valgono subito per chi si abbona adesso. Per chi è già cliente, invece, le testate che hanno dato la notizia non dicono la stessa cosa e Netflix finora non ha diffuso comunicazioni ufficiali.

Netflix, i nuovi prezzi in Italia piano per piano

Secondo il listino riportato da BadTaste, i nuovi prezzi mensili sono questi:

Standard con pubblicità : da 6,99 a 7,99 euro;

: da 6,99 a 7,99 euro; Standard senza pubblicità : da 13,99 a 14,99 euro;

: da 13,99 a 14,99 euro; Premium : da 19,99 a 21,99 euro;

: da 19,99 a 21,99 euro; utente extra con pubblicità : da 3,99 a 4,99 euro;

: da 3,99 a 4,99 euro; utente extra senza pubblicità: da 4,99 a 5,99 euro.

L’ultimo ritocco risale a gennaio 2025. Allora il Premium era passato da 17,99 a 19,99 euro, lo Standard da 12,99 a 13,99 e il piano con pubblicità da 5,49 a 6,99, ricorda Fanpage. In meno di due anni, quindi, il piano più economico è passato da 5,49 a 7,99 euro.

L’aumento vale anche per chi è già abbonato?

È il punto su cui le informazioni non coincidono. Fanpage scrive che le nuove tariffe riguardano solo i nuovi abbonati e che chi aveva un contratto attivo prima del 5 novembre non vedrà aumenti. Secondo BadTaste, invece, i rincari arriveranno anche ai clienti esistenti, ma più avanti: Netflix dovrebbe avvisarli con un’email circa un mese prima e la data cambia in base al ciclo di fatturazione di ciascun account.

Netflix non ha diffuso comunicati, come segnala anche Punto Informatico. Chi è già abbonato può fare due cose: controllare la sezione Account dell’app o del sito, dove compare il prezzo del proprio piano, e tenere d’occhio la posta per un eventuale avviso di Netflix.

Quanto costa Netflix in un anno

Su dodici mesi la differenza si sente di più. Con i nuovi prezzi:

lo Standard con pubblicità arriva a 95,88 euro l’anno, 12 euro in più;

l’anno, 12 euro in più; lo Standard senza pubblicità arriva a 179,88 euro , 12 euro in più;

, 12 euro in più; il Premium arriva a 263,88 euro, 24 euro in più.

Per un nostro calcolo, una famiglia con il piano Premium e un utente extra senza pubblicità pagherebbe 335,76 euro l’anno, contro i 299,76 di prima: 36 euro in più.

Cosa controllare prima del prossimo rinnovo

Chi vuole capire se e quando pagherà di più deve guardare due cose: il prezzo indicato nella pagina del proprio account e l’eventuale email di Netflix sull’aumento. Se il rincaro arriva, si può valutare se restare sul piano attuale o passare a uno più economico.