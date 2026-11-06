Netflix aumenta di nuovo i prezzi in Italia. Dal 5 novembre tutti i piani costano da uno a due euro in più al mese, e il Premium sale a 21,99 euro: è la prima volta che supera i 20 euro. I nuovi prezzi valgono subito per chi si abbona adesso. Per chi è già cliente, invece, le testate che hanno dato la notizia non dicono la stessa cosa e Netflix finora non ha diffuso comunicazioni ufficiali.
Netflix, i nuovi prezzi in Italia piano per piano
Secondo il listino riportato da BadTaste, i nuovi prezzi mensili sono questi:
- Standard con pubblicità: da 6,99 a 7,99 euro;
- Standard senza pubblicità: da 13,99 a 14,99 euro;
- Premium: da 19,99 a 21,99 euro;
- utente extra con pubblicità: da 3,99 a 4,99 euro;
- utente extra senza pubblicità: da 4,99 a 5,99 euro.
L’ultimo ritocco risale a gennaio 2025. Allora il Premium era passato da 17,99 a 19,99 euro, lo Standard da 12,99 a 13,99 e il piano con pubblicità da 5,49 a 6,99, ricorda Fanpage. In meno di due anni, quindi, il piano più economico è passato da 5,49 a 7,99 euro.
L’aumento vale anche per chi è già abbonato?
È il punto su cui le informazioni non coincidono. Fanpage scrive che le nuove tariffe riguardano solo i nuovi abbonati e che chi aveva un contratto attivo prima del 5 novembre non vedrà aumenti. Secondo BadTaste, invece, i rincari arriveranno anche ai clienti esistenti, ma più avanti: Netflix dovrebbe avvisarli con un’email circa un mese prima e la data cambia in base al ciclo di fatturazione di ciascun account.
Netflix non ha diffuso comunicati, come segnala anche Punto Informatico. Chi è già abbonato può fare due cose: controllare la sezione Account dell’app o del sito, dove compare il prezzo del proprio piano, e tenere d’occhio la posta per un eventuale avviso di Netflix.
Quanto costa Netflix in un anno
Su dodici mesi la differenza si sente di più. Con i nuovi prezzi:
- lo Standard con pubblicità arriva a 95,88 euro l’anno, 12 euro in più;
- lo Standard senza pubblicità arriva a 179,88 euro, 12 euro in più;
- il Premium arriva a 263,88 euro, 24 euro in più.
Per un nostro calcolo, una famiglia con il piano Premium e un utente extra senza pubblicità pagherebbe 335,76 euro l’anno, contro i 299,76 di prima: 36 euro in più.
Cosa controllare prima del prossimo rinnovo
Chi vuole capire se e quando pagherà di più deve guardare due cose: il prezzo indicato nella pagina del proprio account e l’eventuale email di Netflix sull’aumento. Se il rincaro arriva, si può valutare se restare sul piano attuale o passare a uno più economico.
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