Curioso caso successo a New York

39enne salvato dai vigili del fuoco di New York.

Era nudo e rimasto bloccato all’interno di una parete del bagno di un teatro.

L’uomo è stato soccorso con successo.

I vigili del fuoco di New York, Stati Uniti d’America, hanno salvato un uomo nudo di 39 anni che era rimasto bloccato all’interno di una parete del bagno di un teatro.

Questo bizzarro incidente ha avuto luogo al Landmark Theatre. Secondo il post condiviso su Facebook dai vigili del fuoco del Dipartimento di Syracuse, il 5 novembre scorso alcuni dipendenti del teatro hanno sentito qualcuno sbattere contro il muro e chiedere aiuto.

Una squadra di vigili del fuoco è stata chiamata alle 7:30 per soccorrere l’uomo. I pompieri hanno rivelato che il maschio non identificato era entrato nel teatro due o tre giorni prima del 5 novembre. Tuttavia, non è ancora chiaro come sia finito dietro il muro.

All’inizio, i membri della squadra di soccorso hanno praticato un piccolo foro nel muro. Hanno usato una telecamera in fibra ottica per determinare l’esatta posizione dell’uomo in modo che non venisse ferito durante la rottura della parete.

I vigili del fuoco hanno accuratamente tagliato diversi strati di cartongesso e piastrelle di argilla. L’uomo è stato soccorso con successo. È stato curato e trasportato all’Upstate University Hospital. Al momento non si conoscono le sue condizioni.

Il post su Facebook: