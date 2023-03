Su Twitch

Neymar, fermo ai box per un infortuno alla caviglia, ha perso un milione di euro su un sito di gioco d’azzardo, in diretta su Twitch, e si è messo a piangere (seppur per pochissimo tempo). Infatti, dopo qualche attimo di disperazione e mani sulla faccia, il calciatore brasiliano si riprende e cerca di sdrammatizzare, fingendo di suonare il flauto.

L’attaccante del Paris Saint Germain, 31 anni, che dovrà stare lontano dal campo fino a fine stagione, a quanto pare, ha perso 5 milioni di reis brasiliani (circa un milione di euro) in un’ora di gioco.

Il video, che è diventato virale, ha suscitato però qualche polemica. Per carità, il ricchissimo calciatore è libero di fare ciò che vuole con i suoi tanti soldi, tuttavia, prima disperarsi per poi (immediatamente) ridere dopo avere bruciato un milione di dollari, ha scocciato non pochi, soprattutto in Brasile, dove è alto il tasso di povertà.

Insomma, per Neymar si è trattata di una bazzecola (a meno che non accada spesso) ma c’è (molta) gente che quella cifra non la guadagna neanche in cinque vite…