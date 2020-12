Curiosità sul giornalista e conduttore televisivo

Nicola Porro, noto giornalista e conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4, in onda ogni lunedì, è sposato con Allegra Galimberti.

Porro, 51 anni, ha due figli: Ferdinando e Violetta. Il giornalista è nato a Roma ma di origini pugliesi ed è professionista dal 1997. Nel 2013 Porro ha raggiunto la notorietà grazie alla conduzione di Virus – Il contagio delle idee. Poi lo sbarco a Mediaset, conducendo prima Matrix e poi Quarta Repubblica.

Della moglie, Alice Galimberti, si sa poco. Lavora nel settore della moda e su di lei, in un’intervista rilasciata a Visto, Nicola Porro ha detto: «Da ragazzo ero libertino. Sono stato un romano arrivato a Milano negli anni in cui era davvero divertente viverci. È stato un bellissimo ricordo. Quando mi sono sposato, però, ho messo totalmente la testa a posto».

La coppia condivide molto raramente immagini su di sé e dei figli (quest’ultimi in modo tale che i loro volti non siano riconoscibili, come in questo caso).

Curiosità: Porro si definisce liberale, liberista e libertario. Discende da un’antica famiglia aristocratica latifondista di Andria, in Puglia, i Porro. Insieme al fratello Gian Michele ha un’azienda agricola di famiglia ad Andria.