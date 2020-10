È successo in Ucraina

Un social influencer del fitness, che non credeva all’esistenza del Covid-19, è morto a causa del coronavirus all’età di 33 anni.

Dmitriy Stuzhuk – oltre un milione di follower su Instagram – si è ammalato durante un viaggio in Turchia ed è stato ricoverato in ospedale al suo ritorno in Ucraina, sua terra d’origine, dopo essere risultato positivo.

Il social influencer, che promuoveva la vita sana, come riportato su SkyNews, era stato dimesso dopo otto giorni ma il virus gli ha causato complicazioni cardiache.

Dopo essere stato ricoverato d’urgenza in ospedale, la sua ex moglie Sofia, 25 anni, aveva riferito che il 33enne era in «gravi condizioni» e «in stato di incoscienza». Ha, inoltre, detto ai suoi follower che Dmitriy aveva «problemi con il suo sistema cardiovascolare… il suo cuore non ce la fa». E ancora: «Nessuno può farci niente. Ho fatto tutto il possibile per far vivere il padre dei miei tre figli. Ma adesso niente dipende da me».

Sofia, più tardi, ha poi annunciato la morte dell’uomo, aggiungendo: «Rimangono soltanto bei ricordi, tre bei bambini ed un’esperienza preziosa».

Stuzhuk aveva condiviso sui social media un post su Instagram dal suo letto d’ospedale, dicendo che si era risvegliato in Turchia con il collo gonfio e con la fatica a respirare, sottolineando questo: «Voglio condividere come mi sono ammalato e mettere in guardia tutti. Ero uno che pensava che il Covid non esistesse finché non mi sono ammalato. Il COVID-19 NON È UNA MALATTIA CHE DURA POCO. È pesante».

Dmitriy e Sofia Stuzhuk si erano lasciati sei mesi fa e hanno avuto tre figli, il più giovane di appena nove mesi.