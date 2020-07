Succede a Chicago, negli Stati Uniti d'America

Chicago, Stati Uniti d’America. Breanna ed Aaron Lockwood, dopo vari tentativi, avevano smesso di sperare di avere un giorno un figlio. La 29enne, però, non aveva pensato di potere contare sul sostegno della madre…

Dopo avere subito 476 iniezioni, 8 trasferimenti di embrioni di fecondazione in vitro, 7 interventi chirurgici, 2 aborti spontanei – uno dei quali con gemelli – e una gravidanza extrauterina, Breanna aveva capita di essere sterile. La madre 51enne, però, era pronta a tutto.

«Breanna voleva diventare mamma da quando era una bambina. Quando vedi tua figlia alle prese con l’infertilità, fai tutto il possibile per aiutarla», ha raccontato Julie Loving al Washington Post.

Dopo aver impiantato un embrione della figlia e lo sperma del marito nel suo utero nel mese di febbraio, la donna è rimasta incinta. La storia è stata condivisa su Instagram.

Breanna ha raccontato il suo passato, in particolare gli ultimi tre anni con il marito che cercava di avere un figlio. Dopo alcuni aborti spontanea, la donna ha spiegato che si sentiva molto male.

«La mia salute mentale era terribile. Non riuscivo ad alzarmi dal letto e stavo lottando con il fatto che non avrei mai potuto avere un figlio mio. Era come essere in lutto», ha aggiunto.

Breanna, però, è stata fortunata ad avere una madre che ha deciso di realizzare il suo sogno perché negli USA il costo di una madre surrogata costa circa 200mila dollari, circa 178mila euro.

Per Breanna «non è diverso da una madre surrogata che trasporta il bambino di qualcun altro e in realtà preferisco che sia mia madre perché mi sento più connessa. Mia madre è la mia migliore amica. Oltre al mio stesso corpo, non riuscivo a pensare a nessun’altra che avrei preferito che portasse il mio bambino rispetto a mia madre».