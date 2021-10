È successo in provincia di Novara

Una 15enne è morta in uno schianto tra auto e furgone in provincia di Novara.

La madre della vittima è in gravi condizioni.

Illeso il conducente del furgone.

Incidente stradale mortale a Cavaglietto, in provincia di Novara, intorno alle 7.30. La vittima è una 15enne.

La giovane stava viaggiando in un’auto che è stata travolta da un furgone. Alla guida la madre, di 50 anni, trasportata in elicottero, in codice rosso, all’ospedale di Novara.

Sotto shock, ma illeso (ha avuto ferite da codice verde), il conducente del mezzo pesante. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono intervenute anche le forze dell’ordine, per i rilievi del caso, e i vigili del fuoco.

Foto da NovaraToday.