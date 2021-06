È successo in provincia di Novara

A Biandrate, in provincia di Novara, stamattina un sindacalista di 37 anni, di origine marocchina, di nome Adil Belakhdim, è morto, investito da un camion davanti ai cancelli di Lidl. L’incidente è avvenuto in via Guido il Grande, durante una manifestazione dei lavoratori della logistica.

Stando a una prima ricostruzione, sembra che l’autista del camion abbia investito il 37enne, coordinatore dei SiCobas di Novara, e poi sia fuggito. A bloccarlo in autostrada sono stati i carabinieri. Sul posto è intervenuto anche il 118 ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare.

L’autista avrebbe forzato il blocco della manifestazione, che stava per cominciare, e il sindacalista sarebbe stato trascinato per una decina di metri.

Secondo quanto si è appreso, il sindacalista stava attraversando la strada sulle strisce pedonali per portarsi davanti ai cancelli quando è stato travolto dal camion, in manovra.

SiCobas ha affermato: «Il camion ha forzato il presidio all’esterno del magazzino investendo i lavoratori, tra cui Adil».

Il camion ha urtato anche altri due manifestanti, ferendoli, che si trovano ora in ospedale. Secondo quanto si apprende, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente c’è tensione tra i manifestanti. Uno di loro, che si trovava vicino alla vittima quando è stata investita dal camion, si è sentito male e, sotto shock, è stato soccorso dal personale del 118.

