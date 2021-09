È successo in provincia di Nuoro

Auto sbanda e si ribalta in provincia di Nuoro .

. A bordo del mezzo c’erano tre ragazze, una è morta.

Le altre due trasportate d’urgenza in ospedale.

Incidente stradale mortale a Lanusei, in provincia di Nuoro, in Sardegna.

Una ragazza di 26 anni è morta e una coetanea ferita gravemente. L’incidente è avvenuto stamattina, intorno alle 7:30, lungo la circonvallazione. La dinamica non è ancora stata chiarita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lanusei.

L’utilitaria con a bordo tre ragazze stava percorrendo la circonvallazione quando, arrivata all’altezza della sede dei vigili del fuoco, la conducente ha perso il controllo del veicolo. L’auto dopo una serie di sbandate ha urtato diversi cartelli stradali e si è ribaltata. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. Purtroppo per la 26enne, originaria di Ilbono, non c’è stato nulla da fare. Le amiche sono state trasportate in gravi condizioni all’ospedale di Lanusei in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Lanusei, i carabinieri di Lanusei e il Servizio Sanitario 118.