Nuova lotteria instantea

C’è un nuovo Gratta e Vinci. Si chiama Speed Cash e un biglietto della lotteria istantanea costa 5 euro. Massimo premio che si può vincere: 500mila euro.

Il primo lotto di biglietti consta di 46.080.000 tagliandi e la massa premi corrispondente ammonta a 162.708.000 euro. L’obiettivo è scoprire, nella sezione dei Numeri Vincenti, i numeri nascosti dall’immagine di cinque simboli € (euro) e, nella sezione I Tuoi Numeri, i numeri nascosti all’interno delle aree contraddistinte dalle scritte GO, 2X e 5X.

Come si vince

Se ne I Tuoi Numeri, all’interno dell’area GO, si trovano, una o più volte, uno o più Numeri Vincenti si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. La somma, però, del premio o dei premi si moltiplicano per 2 se si trovano all’interno dell’area 2X e per 5 se si trovano in quella 5X.

Ma non finisce qui perché, se ne I Tuoi Numeri e all’interno delle aree Go, 2X e 5X, si trovano i simboli del fulmine, delle monete o delle banconte, si vincono rispettivamente 50, 100 e 200 euro.

Inoltre, se sul biglietto si dovessero trovare più premi, la vincita è data dalla loro somma complessiva.